Die Ausgangslage

Für Fans vom VfL Osnabrück (4.) sind es momentan gesegnete Zeiten. Seit der Winterpause haben die Lila-weißen eine beeindruckende Serie hingelegt, in der sie 29 Punkte holten. Das Ergebnis ist aktuell der vierte Tabellenplatz, der am Saisonende die Aufstiegsrelegation bedeuten würde. Kein Team hat im Fußball-Jahr 2023 mehr Punkte geholt als die Mannschaft von Tobias Schweinsteiger. Von den zwölf Spielen dieses Jahr gewann die Truppe neun und setzte sich zuletzt eindrucksvoll gegen den ambitionierten SV Waldhof Mannheim durch. Für den Trainer sind das hervorragende Arbeitsnachweise und die sind auch seinen Vorgesetzten nicht entgangen. Es war also wenig überraschend, dass der Vertrag des 41-Jährigen am Donnerstag (30.03.) langfristig verlängert wurde. Zum anstehenden Spiel gegen Dresden sagt der Coach: "Auch sie haben einen Flow und viele Punkte gesammelt. Ich freue mich auf ein Duell auf Augenhöhe, wir mögen diese Spiele und wollten uns genau in diese Situation bringen."

Neben der überzeugenden Arbeit an der Seitenlinie macht beim VfL Osnabrück vor allem die Offensivreihe viel Spaß. Linksaußen Ba-Muaka Simakala ist mit 13 Toren und sieben Vorlagen aktuell Top-Scorer der Schweinsteiger-Truppe. In der Mitte netzt Elf-Tore-Mann Erik Engelhardt regelmäßig ein und wird dabei immer wieder von Rechtsaußen Noel Niemann bedient, der schon neun Vorlagen angesammelt hat.

Tobias Schweinsteiger hat mit seiner Mannschaft einen beeindruckenden Lauf seit der Winterpause. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/foto2press

Elf Spiele in Serie hatte Dynamo Dresden (5.) nicht verloren, doch dann kam die aktuelle Englische Woche. Erst gab es die überraschende Heimpleite gegen den Abstiegskandidaten Bayreuth und dann folgte das bittere Aus im Sachsenpokal gegen den FSV Zwickau. Mit einem Sieg im Topspiel gegen den VfL Osnabrück am Sonntag will die Mannschaft von Markus Anfang die aktuelle Englische Woche nicht zu einem Total-Ausfall werden lassen. Die Aufgabe wird alles andere als leicht. Mit Dresden und Osnabrück treffen zwei der drei besten Drittliga-Mannschaften seit der Winterpause aufeinander. Und auch in der Tabelle trennt beide Teams nur ein Zähler. SGD-Coach Anfang geht zuversichtlich in die Partie, weiß aber auch um die Stärke des Gegners: "Die Ergebnisse sprechen für sich. Das ist eine gestandene Mannschaft."

Eine Reaktion seiner Mannschaft habe der Trainer nach den zwei Pleiten nicht explizit gefordert. Es habe sie im Training unter der Woche dennoch gegeben, so Anfang. "Die Jungs wollen es selbst besser machen", fügte er hinzu. Ob Tim Knipping im ausverkaften Stadion an der Bremer Brücke (16.000 Zuschauer) mithelfen kann, ist noch fraglich. Der Dynamo-Kapitän hat sich eine Fleischwunde am Unterschenkel zugezogen. Auch der Einsatz von Rechtsverteidiger Robin Becker ist nach einer MRT-Untersuchung noch fraglich. Defintiv ausfallen wird Panagiotis Vlachodimos, der sich gegen Zwickau eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hat. Sturmtank Stefan Kutschke und Defensivmann Claudio Kammerknecht kehren dagegen in den Kader zurück. Beide haben ihre Adduktoren-Probleme überstanden - sicherlich sehr zur Freude der knapp 1.400 SGD-Fans, die mit nach Osnabrück reisen. Das Hinspiel, das Dynamo nach einem 0:2-Rückstand noch drehte, war übrigens einer der wenigen SGD-Lichtblicke einer ansonsten völlig verkorksten Hinrunde.

Zwei Pleiten ins Serie haben Dynamo Dresden zuletzt etwas in Wanken gebracht. (Archiv) Bildrechte: Picture Point

Die vergangenen fünf Spiele