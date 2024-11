Einfache Spiele an der Bremer Brücke, die mit mehr als 15.000 Zuschauern – darunter 1.400 Dynamo-Fans – längst ausverkauft ist, gibt es nicht. Man wolle aber endlich auch auswärts die Bilanz weiter aufbessern. Stamm verspricht: "Wir werden nicht abwartend ins Spiel gehen. Ein mutiger Auftritt dort ist wichtig." Genauso wichtig wie die Effizienz vor dem gegnerischen Tor, an der die Sachsen auch in dieser Saison immer wieder scheiterten.