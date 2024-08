Mit dem vom SC Freiburg II geholten Coach hoffen sie an der Elbe auf einen modernen, variableren und vor allem erfolgreicheren Fußball als zuletzt unter Markus Anfang. Die Breisgauer stiegen unter Stamm ab, in Erinnerung blieb aber auch der erstaunliche zweite Platz in der Saison davor. Stamm galt auch als Kandidat für die Nachfolge von Trainer-Ikone Christian Streich, allerdings entschieden sie sich in Baden für Ex-Profi Julian Schuster. So zog es den Schweizer dann weiter.