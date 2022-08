Aus personeller FCE-Sicht sieht es für die Partie am Mittwoch, in der beide Teams erstmals aufeinander treffen, schon mal nicht schlecht aus. Lediglich hinter einem Einsatz von Marvin Stefaniak, der in Osnabrück die 1:0-Führung markierte und sich später eine Rippenprellung zugezogen hatte, steht ein Fragezeichen. Zwar konnte Rost "Entwarnung" geben, da sich der Auer Stürmer nicht gebrochen hat, doch die Entscheidung über einen Einsatz soll erst am Mittwoch nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung fallen. Als weitere personelle Option steht erstmals Sam Schreck zur Verfügung, denn der Neuzugang hat rechtzeitig seine Spielgenehmigung erhalten.

Spiel gegen Osnabrück: Marvin Stefaniak muss verletzt vom Feld. Bildrechte: IMAGO/Picture Point