Stamm: "Das kann der Schlüssel sein"

Deshalb, so die Schlussfolgerung des Dresdner Trainers: "Ein Mentalitätsspieler reicht nicht. Du brauchst elf, die anfangen und fünf, die reinkommen. Das ist ein Spiel, in dem es nicht nur ums Inhaltliche geht." Die Einstellung, das Zweikampfverhalten, die Aktivität auf dem Platz können "am Ende der Schlüssel sein."

Drittliga-Tabellenführer Energie Cottbus empfängt den Tabellenzweiten aus Dresden. Oder, wie es Stamm sagt: "Das ist ein Spiel, auf das man sich als Spieler oder Trainer extrem freut. Ich glaube, den Fans geht es genauso."

Cottbusser Serie - Dresdner Niederlage

Cottbus ist wettbewerbsübergreifend neun Spiele ungeschlagen, gewann in der Vorwoche bei Verfolger Arminia Bielefeld. Dresden kassierte am gleichen Wochenende dagegen eine vermeidbare Niederlage gegen Viktoria Köln. Der Ärger über die Heimschlappe wirkt bei Dynamo nach, deshalb habe Stamm in der zurückliegenden Woche den Fokus auch auf die Defensivarbeit seines Team gelegt.

"Wir müssen frisch sein", fordert der Dresdner Coach, bei Cottbus bekomme man es mit "einer sehr laufintensiven Mannschaft" zu tun, weiß der 41-Jährige. Mit der besten Offensive der gesamten Liga: In 20 Ligaspielen traf das Team von Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz bereits 44 Mal.

Außerdem, so Stamm, wird das Gastspiel bei Energie davon getragen sein, "dass von beiden Seiten eine gute Energie das ist." Das habe Stamm bereits im Hinspiel gespürt. Das Hinspiel gewann Dresden nach 0:2-Rückstrand noch 4:2.

Wer hat die Favoritenrolle? "Würde das so stehenlassen"