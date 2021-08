Zwickau: Knackpunkt Chancenverwertung

Sport 2 min Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK FSV-Abwehrspieler Göbel: "Sieg in Braunschweig erzwingen" FSV-Abwehrspieler Göbel - "Sieg in Braunschweig erzwingen" Link des Videos https://www.mdr.de/sport/sport-im-osten/video-interview-fsv-zwickau-patrick-goebel-vor-braunschweig-100.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Video Zwei Remis hat der FSV in der noch jungen Saison bisher geholt und dabei durchaus spielerisch überzeugen können. Bei der Eintracht, so hofft FSV-Coach Joe Enochs, belohnt sich sein Team nun endlich: "Ordentliche Leistungen sind nicht die Garantie, gute Ergebnisse zu holen. Aber es ist ein Schritt dahin", sagte der US-Amerikaner bei "Sport im Osten".



Für einen Sieg in Braunschweig ist dennoch eine Leistungssteigerung nötig - vor allem in der Chancenverwertung. Das hat auch Göbel erkannt: "Wir hatten vor allem in den Heimspielen viele Chancen, die wir nicht genutzt haben. Das ist sehr ärgerlich." Enochs stimmt es dagegen "positiv, dass wir uns mehr Chancen aus dem Spiel heraus erarbeiten."

Braunschweig: Erster Saisonsieg in Halle - "sehr robust, sehr stabil"

Baumann: "Das wird ein ekliges Spiel"