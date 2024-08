An Selbstbewusstsein mangelt es den Veilchen nach sechs Punkten aus zwei Partien nicht. Dotchev zeigt sich in Sachen Zielsetzung so offen, wie vermutlich noch nie in seiner Karriere: "Wir wollen aufsteigen, sind aber nicht der Favorit." Einige fühlen sich bereits an die Saison 2015/16 erinnert, als es für beide Teams am Ende nach oben in die 2. Bundesliga ging. Mit dabei war auch Marvin Stefaniak - damals allerdings im Trikot der Schwarz-Gelben. "Für den Raum Sachsen wäre es natürlich geil, wenn beide Mannschaften wieder aufsteigen."