Am Samstag (4. Juli/Anstoß: 14 Uhr) fällt die letzte Klappe für den FC Carl Zeiss Jena in der 3. Liga. Zu Gast im Ernst-Abbe-Sportfeld ist Mitabsteiger SG Sonnenhof Großaspach. Die Zahlen sagen alles. Im Duell Letzter gegen den Vorletzten trifft mit Jena die schlechteste Abwehr (85 Gegentore) auf den schwächsten Angriff der Liga: Großaspach hat in den bisherigen 37 Partien 33 Treffer zustande gebracht. Die Gäste gewannen insgesamt acht Mal, Jena fuhr bescheidene vier Siege ein. Einen davon in Aspach, als das Team noch unter Rico Schmitt mit 2:1 gewann. Das für die kurze Statistik.