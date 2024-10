Ist die Englische Woche nach drei Niederlagen in Folge Fluch oder Segen? Für Innenverteidiger Anthony Barylla ist die Antwort klar: "Das ist das Beste an der 0:3-Niederlage in Mannheim". So habe Aue die Chance, direkt eine Reaktion zu zeigen. "Wir strotzen mit Sicherheit nicht vor Selbstvertrauen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir die Qualität im Kader haben. Dann werden wir das Ruder auch wieder herumreißen", sagt der gebürtige Geraer, der seit 2021 für Aue spielt.