Pavel Dotchev will mit Aue endgültig von den Abstiegsrängen weg Bildrechte: IMAGO/Eibner

Zum Beweis zählte Dotchev nochmal zwei Fakten auf, die den Klub aus der westlichsten Landeshaupstadt Deutschlands in dieser Saison am besten charakterisieren: "Der Kader ist für die vorderen Ränge gut gefüllt, Saarbrücken hat eine sehr erfahrene Mannschaft. Ich habe zuletzt noch gesehen, dass sie die älteste Truppe der Liga haben." Mit jeweils 28,1 Jahren im Schnitt stellen die Gäste nicht durch den ältesten Kader, sondern auch den höchsten Wert bei allen eingesetzten Spielern und die älteste Startelf der Liga. Ein Effekt zeigt sich vor allem, wenn die "Oldies" in fremden Stadien antreten. Der FCE-Fußball-Lehrer betont: "Auswärts sind sie nach Elversberg das zweitbeste Team, punkten da sehr regelmäßig." Sieben Siege bei Gastspielen und 23 Punkte aus 12 Partien sind nun wirklich eine sehenswerte Quote.