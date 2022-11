Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue hat sich den Saisonverlauf in der 3. Liga sicher anders vorgestellt. Mit lediglich zwei Siegen und fünf Remis dümpelt der Kumpelverein am Tabellenende herum. Den letzten Dreier gab es vor genau einem Monat am 8. Oktober beim 3:1-Auswärtssieg in Oldenburg .

Am vergangenen Wochenende setzte es ein 0:3 bei Viktoria Köln, wobei der FCE nach einer Nullnummer zur Pause in der zweiten Hälfte auseinanderfiel. Größtes Manko der Lila-Weißen war am Rhein vor allem die harmlose Offensive. So strahlten ein Distanzschuss von Marvin Stefaniak und zwei Kopfbälle von Andre Becker alles andere als Torgefahr aus.



Die Partie gipfelte aus negativer Sicht im Platzverweis von Sam Schreck in der 62. Minute. "Aber eins wird nicht passieren: wir werden definitiv nicht den Kopf in den Sand stecken", gab sich Aue-Coach Carsten Müller nach der Pleite kämpferisch. Dass es auch anders laufen kann, hatte der FCE zuvor beim 1:1 gegen den SV Elversberg gezeigt.