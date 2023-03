Beide Mannschaften sind formstark unterwegs, besonders im Hinblick auf ihre Platzierung. Während Aue sich in diesem Kalenderjahr zum Favoritenschreck mauserte und unter Dotchev 16 Punkte in acht Spielen holte, ist auch Essen gut in Schuss. Die Rot-Weissen blieben nach Startschwierigkeiten im Januar in den letzten drei Spielen ungeschlagen, eroberten am vergangenen Wochenende Tabellenplatz 13 von Aue zurück und sind wieder wohlauf. Allerdings musste RWE sich dabei mit weitaus weniger starken Teams messen als der FC Erzgebirge – Bayreuth, Dortmund II und Ingolstadt hießen die Gegner.