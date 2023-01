An das Hinspiel beim SC Freiburg II am 1. Spieltag erinnert sich bei Erzgebirge Aue niemand gern. Den Veilchen gelang beim 1:1 gegen die starke Reserve der SC-Profis zwar ein Punktgewinn, dennoch fühlte sich das Ergebnis am Ende eher wie eine Niederlage an. Der Grund ist, dass die Sachsen trotz früher Führung und fast 90 Minuten Überzahl den Dreier noch aus der Hand gaben. Zu allem Überfluss fiel der Ausgleich auch noch durch einen Eigentor von Alexander Sorge.

Optimismus in Aue nach Siegesserie

"Im Hinspiel waren die Vorzeichen sehr gut, aber dann hat man gesehen, welche Qualität die Freiburger haben. Sie stehen nicht zu Unrecht dort, wo sie stehen", sagte Aue-Keeper Martin Männel über den Tabellen-Vierten. In diesen Sphären hat der FCE in der 3. Liga aktuell nichts zu suchen, dennoch geben die jüngsten drei Siege, zwei davon unter Neu-Coach Pavel Dotchev, Grund für Optimismus bei den zuvor stark abstiegsgefährdeten Veilchen. Aktuell steht Aue auf Tabellenplatz 14, doch das reicht den Veilchen nicht. Man will die gute Form für weitere Punkte nutzen.

Seit Sportdirektor Matthias Heidrich (li.) und Trainer Pavel Dotchev gemeinsam das Sagen haben, läuft es in Aue. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Picture Point

"Brenzlige Situationen" überstehen

Knackpunkt wird am Samstag sein, die starke Offensive des Gegner unter Kontrolle zu halten. Auch wenn es, so Männel, "brenzlige Situationen" geben werde. Wie will die Dotchev-Elf Freiburg stoppen? Marco Schikora hat jedenfalls einen Plan. "Wir müssen zeigen, wer hier die Männermannschaft ist und wer die noch sehr junge Mannschaft ist. Das müssen wir von der ersten bis zur letzten Minute ganz klar auf dem Platz signalisieren", so der defensive Mittelfeldspieler in Anspielung auf das junge Durchschnittsalter der zweiten SCF-Vertretung.

Stefaniak verlängert bis 2025