Der 33-Jährige, der vor der Saison aus Ingolstadt in seine Geburtsstadt zurückgekehrt war, ärgerte sich noch eine Woche später über zwei gute Chancen, die er in der ersten Halbzeit vergab. So wartet Kutschke noch auf seinen ersten Treffer für Dynamo. "Natürlich wird man als Stürmer an Toren gemessen, das ist normal. Ich will gern mit Treffern helfen, aber mache mich nicht verrückt, weil ich in fünf Spielen kein Tor gemacht habe", sagte der Mittelstürmer, der weiß wie das Geschäft läuft: "Wenn einer rein gestümpert wird, kommt es ins Rollen." Vielleicht platzt der Knoten am Sonntag, denn in Aue lief es für den Angreifer in der Vergangenheit gut. Als Dynamo 2017 4:1 gewann, war Kutschke an drei Toren beteiligt.