Angesichts der sportlich prekären Lage, Aue ist in dieser Drittliga-Saison noch sieglos und Tabellenschlusslicht, sprach Heidrich von einer "herausfordernden Situation". Die wichtigste Aufgabe sei es, bis zum Winter den Anschluss an die "rettenden Plätze" herzustellen. "Schon am Freitag gegen Meppen liegt es an, den ersten Saisonsieg zu holen", sagte der neue sportliche Leiter. Bis dahin wolle er "viel beobachten und zuhören" - und ein "Grundgefühl" für die derzeitige Situation beim FCE bekommen.