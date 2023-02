"Es ist uns bewusst, dass das nicht leicht wird. Es ist wichtig, dass die Fans mit uns Geduld haben, dass sie uns unterstützen, auch wenn es nicht sofort klappt", sagte Dotchev am Mittwoch in der Pressekonferenz. Der Trainer der "Veilchen" prognostiziert ein "sehr enges" Spiel gegen Mannheim, in dem seine Mannschaft durchaus die Chance habe, zu gewinnen - nämlich dann, wenn sie an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpft.

Neben den Langzeitverletzten muss der Coach am Freitag auf Sam Schreck verzichten. Der Mittelfeldspieler kassierte in Osnabrück seine fünfte Gelbe Karte und muss aussetzen. Wer ihn ersetzen kann, sei noch nicht klar, so Dotchev. Verschiedene Optionen bieten sich an: Ulrich Taffertshofer, Ivan Knezevic und Nico Gorzel könnten für Schreck in die Startelf rücken, ebenso könnte Innenverteidiger Erik Majetschak eine Position nach vorn rücken.