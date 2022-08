Am Sonntag werden in Aue altbekannte Gesichter aus der 2. Bundesliga empfangen. Nach zwei Jahren Pause kommen die 2020 in die 3. Liga abgestiegenen Wiesbadener zurück ins Erzgebirgstadion. Aus den insgesamt neun bisherigen Pflichtspielen gegen die Hessen konnte Erzgebirge Aue nur zwei Spiele gewinnen: beide in Liga Zwei, beide zuhause.

Der Zeitpunkt für den dritten Sieg im direkten Vergleich wäre relativ günstig. Die Veilchen sind schlecht in die Saison gestartet und brauchen, so schnell es geht, ein Erfolgserlebnis. Es war abzusehen, dass nach dem personellen Umbruch mit 17 Neuzugängen nicht sofort alle Abläufe beim frischen Drittligisten funktionieren würden, aber so langsam wird auch Cheftrainer Timo Rost ungeduldig. „Wir müssen jetzt schnell in die Erfolgsspur finden“, sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel. „Der Aufwand, den wir betreiben, muss langsam in Punkte umgemünzt werden.“