Mit Christian Titz geht's mit den Magdeburgern wieder nach oben. (Archiv) Bildrechte: imago images/Eibner

Zuletzt putzten die Elbestädter zuhause das Topteam Ingolstadt mit 2:0, allerdings erwartet Magdeburgs Trainer Titz im Ostseestadion "ein ganz anders Spiel". In der Pressekonferenz wies der 50-Jährige auf das "enorme Pressing" hin, welches die Hanseaten zelebrieren: "Deshalb kommt es darauf an, dass wir die Körperlichkeit, die Wucht des Spiels annehmen, dass wir gewappnet sind vor den schnellen Umschaltmomenten von Rostock." Seine Jungs sieht Titz momentan in "sehr guter Form". Entscheidend wird nach seiner Meinung sein, "wie die komplette Mannschaft bereit ist, gegen den Ball zu arbeiten. Das fängt in der vordersten Reihe mit den drei Anläufern an und zieht sich durch bis ins Mittelfeld und die Abwehrreihen".