Wiederum könnten die Zwickauer im Ostseestadion, sollten sie denn punkten, den entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt machen. Zudem würden sie ihren Freunden von Dynamo Dresden hilfreich zur Seite stehen. Da liegt was in der Luft. Der MDR hat das brisante Duell im Angebot und überträgt die Partie ab 14 Uhr live im TV sowie per Stream und in der SpiO-App.