Obwohl es nur Rostocker Anhänger sein werden, kann Halles Co-Trainer Daniel Ziebig dem Ganzen auch etwas Gutes abgewinnen. Vor dem langen Ritt an die Küste betonte er im "SpiO"-Talk: "Fußball ohne Zuschauer geht gar nicht. Sie sind immer ein zusätzlicher Ansporn, auch wenn der eine oder andere Fan nicht auf unserer Seite ist. Ich sehe das eher positiv." Unterstützung erhielt Ziebig von seinem Chef Florian Schnorrenberg. In der Pressekonferenz sagte der 43-Jährige Chefcoach: "Das Spiel gegen Rostock ist die Chance, sich positiv zu präsentieren. Und wenn Zuschauer dabei sind, ist es ein weiterer Anreiz, ein hoher Motivationsansatz. Gerade, wenn alle gegen uns sind."

Laut Schnorrenberg "gibt es mit den langzeitverletzten Tobias Schilk und Toni Lindenhahn sowie Jan Shcherbakovski und Braydon Manu vier Ausfälle zu beklagen". Das soll aber keine Ausrede für die Hallenser sein, bei den favorisierten Hanseaten von Trainer Jens Härtel eine gute Leistung abzuliefern. "Wir beschäftigen uns nur damit, was können wir tun können, um die Serie der Rostocker zu unterbrechen", so Schnorrenberg. Das heißt "kompakt verteidigen und Sicherheit bei Ballbesitz ausstrahlen". In der Hinrunde trennte man sich in Halle 1:1. Nach dem Führungstreffer durch Terrence Boyd in der 26. Minute glich Korbinian Vollmann nach 51 Minuten zum Endstand aus.