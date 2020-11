Mit aktuell 16 Punkten auf der Habenseite befinden sich Dresden und Rostock auf Augenhöhe. Der F.C. Hansa rangiert tabellarisch aber zwei Plätze vor den sechstplatzierten Dresdnern. Der Grund: Ein Hansa-Spiel wurde Corona-bedingt abgesagt. Dynamo-Trainer Markus Kauczinski zählt Rostock ohnehin zu den Mitfavoriten im Aufstiegsrennen. Insofern wundert es den 50-Jährigen nicht, dass der kommende Gegner so weit oben steht. "Rostock hat eine ausgeglichene Mannschaft, die in allen Mannschaftsteilen über große Qualitäten verfügt. Wir werden stets hellwach sein müssen, um dort zu bestehen. FCH-Trainer Jens Härtel macht einen wirklich guten Job." Trotzdem. Kauczinskis erklärtes Ziel ist es, Punkte aus Rostock mit nach Hause zu nehmen. Dafür müssten alle Spieler an ihr Maximum kommen, so Kauczinski auf der Pressekonferenz zum Spiel.