Doch aktuell hilft kein Jammern, am Montag wartet die schwere Auswärtsaufgabe Ingolstadt. Trainer Pavel Dotchev kennt Verein und Trainer sehr gut, auch aus dem nervenaufreibenden Spiel in der Vorsaison noch in der 2. Bundesliga. Da hatte man in Unterzahl einen 0:2-Rückstand aufgeholt, um dann in der Nachspielzeit mit 2:3 zu verlieren. "Wenn es einen Fußballgott gibt, gibt es diesmal vielleicht einen Erfolg", so Dotchev. Doch nur auf Gott zu vertrauen, wird der Mannschaft nicht helfen. Jetzt kommt es umso mehr auf die erfahrenen Kräfte der Veilchen an. Marvin Stefaniak weiß, wie wichtig ein guter Start angesichts der erst 14 Zähler wäre: "Die ersten Spiele werden alle unangenehm, weil wir uns unten rauskämpfen wollen. Wir müssen alles abrufen. Ein gelungener Start in Ingolstadt wäre gut für die Köpfe und das Umfeld hier."

Aues Owosu hatte beim 2:3 in Ingolstadt die Rote Karte gesehen. Bildrechte: IMAGO / Zink