Gute Erinnerungen an Ingolstadt

Beim zuletzt aufopferungsvoll erkämpften 1:1-Remis auf dem Kaiserslauterer "Betzenberg" war es für den einstweilen wieder sicherer im FCM-Cheftrainersessel sitzenden Thomas Hoßmang "wichtig", dass "wir auch die schwierigen und weniger schönen Phasen in der ersten Halbzeit, aber auch hinten heraus überstanden haben. Es war unser Ansatz, dass wir mental stärker sein müssen."



Mentale Stärke par excellence hatten die Elbestädter bei ihrem vergangenen Auftritt vor fast fünf Monaten in Ingolstadt bewiesen. Dank der Treffer von Thore Jacobsen und Mario Kvesic war den Magdeburgern am 1. Juli endgültig der Klassenerhalt gelungen.

FCM-Cheftrainer Thomas Hoßmang will "die kleine Serie weiter ausbauen". Bildrechte: imago images / Christian Schroedter

Hoßmang: "Verbesserungswürdige Ausgangssituation"

An der rein tabellarischen Konstellationen hat sich vor dem Wiedersehen an Ort und Stelle nichts geändert. Die Gäste stecken als Vorletzter mit acht Punkten aus zehn Partien tief im Keller – Ingolstadt hat sieben Zähler mehr und aktuell Rang drei vorzuweisen. "Wir haben eine verbesserungswürdige Ausgangssituation", weiß Thomas Hoßmang, aber "ich sehe, dass meine Mannschaft Woche für Woche ordentlich arbeitet. Die Jungs sind sehr fokussiert, nehmen Dinge an, haben eine hohe Bereitschaft und unterstützen sich."



Sein gegen Bayern II und Kaiserslautern nicht gesetzter, etatmäßiger Kapitän Christian Beck saß am Freitag (20. November) neben Hoßmang auf dem Pressekonferenz-Podium und verwies auf das bereits im Juli bei den "Schanzern" bewährte Mittel: "Wenn wir eklig sind und gleich wieder in ihre Köpfe kommen, dann ist es möglich, dort um die drei Punkte zu spielen."

Sören Bertram (li.) und Jürgen Gjasula sind wieder voll im Mannschaftstraining. Bildrechte: imago images / Christian Schroedter

Neue Chancen für Beck, Gjasula und Bertram?

Genauso wie Beck ("Ich versuche, einfach weiter Gas zu geben und voranzugehen, mich anzubieten und es dem Trainer so schwer wie möglich zu machen."), der noch immer auf sein erstes Saisontor wartet, hoffen auch die nach ihren zwischenzeitlichen Suspendierungen wieder voll integrierten Routiniers Jürgen Gjasula und Sören Bertram auf neue Chancen.



"Sie haben fleißig trainiert, waren zuletzt komplett dabei und jetzt werden wir sehen. Sie gehören dazu, haben Erfahrung und Qualität offensiv wie defensiv" – mehr ließ sich Thomas Hoßmang sowohl zu Gjasula und Bertram als auch zu anderen möglichen Ingolstadt-Kandidaten nicht entlocken. Nur so viel: Bis auf die Langzeitverletzten Dustin Bomheuer, Timo Perthel, Maximilian Franzke sowie den "Fortschritte" (Hoßmang) machenden Leon Bell Bell seien alle einsatzbereit – auch Thore Jacobsen, der sich bei einem Trainingszusammenprall mit Kai Brünker ein Cut am linken Auge zugezogen hatte.