Nach der irren Schlussphase gegen die Bayern-Youngster mit dem Ausgleichstreffer von Steffen Nkansah in letzter Sekunde waren die Zwickauer so richtig happy, doch bald wird es wieder ernst. Am Sonnabend (24. April) muss sich die Mannschaft von Joe Enochs der nächsten Aufgabe stellen und zum Aufstiegsaspiranten FC Ingolstadt reisen. "Das ist eine robuste Spitzenmannschaft, die momentan mit den Ergebnissen Probleme hat. Wir wollen die Unsicherheit ausnutzen. Die robuste Spielweise wollen wir auf den Platz bringen. Wenn wir das tun, sind wir schwer zu schlagen", blickte FSV-Coach Joe Enochs voraus..