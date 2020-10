Seinem ehemaligen Klub traut er in dieser Spielzeit viel zu. "Sie hatten einen guten Start in die Saison und wollen aufsteigen. Gleiche Ansprüche hat auch der FC Ingolstadt. Manche werden sagen, das ist ein Spiel der Aufstiegskonkurrenten. Es wird ein sehr interessantes Spiel."

Das dürfte es in jedem Fall werden. Während Dynamo die jüngste Pleite schnellstmöglich zu den Akten legen will, bekleckerten sich auch die "Schanzer" beim 1:1 gegen Kaiserslautern zuletzt nicht mit Ruhm. Ein Erfolgserlebnis wäre für beide Mannschaften wichtig, will man nicht die Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen verlieren. Gleichzeitig treffen am Samstag zwei der effizientesten Drittliga-Teams aufeinander. Dynamo sammelte mit nur fünf Toren zehn Zähler im Laufe der Saison. Der FCI steht den Elbestädtern mit sieben Treffern bei gleicher Punktzahl kaum nach.