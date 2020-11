Eigentlich ist es keine große Sache, wenn der Tabellen-18. den 19. in der 3. Liga empfängt. Am Samstag gestaltet sich die Situation jedoch etwas anders: Mit dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Kaiserslautern treffen zwei Traditionsklubs aufeinander, die in ihrer langen Historie zahlreiche Titel eingefahren haben. Ob Meisterschaften, Pokalsiege oder Europacup-Triumphe – sowohl der FCM als auch der FCK haben in den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene bemerkenswerte Erfolge errungen.