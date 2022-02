Am 12. Februar 2021 wurde Christian Titz als neuer Cheftrainer des damals kriselnden 1. FC Magdeburg vorgestellt. Am Samstag, also genau ein Jahr später, kommt es zwischen seinem FCM und dem 1. FC Kaiserslautern nun zum absoluten Spitzenspiel der 3. Liga. Dass es überhaupt so bezeichnet werden kann, liegt zu großen Teilen am Übungsleiter der Blau-weißen.

Beeindruckende Bilanz unter Titz

Am Tag seines Amtsantritts stand der FCM auf einem Abstiegsplatz und hatte einen deutlichen Rückstand zum rettenden Ufer. Doch Titz traf die richtigen Entscheidungen und führte seine Mannschaft kontinuierlich nach oben. Aus saisonübergreifend 41 Liga-Spielen holte der FCM unter Titz stattliche 87 Punkte. Jetzt grüßen die Sachsen-Anhalte ganz souverän von der Tabellenspitze und haben beste Chancen, am Saisonende den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt zu machen.

Beim FCM gab es unter Christian Titz zuletzt viel Grund zum Jubeln. (Archiv) Bildrechte: imago images/Christian Schroedter

Defensiv-Bollwerk Kaiserslautern

Der nächste Schritt auf dem Weg dorthin wäre ein Erfolg bei Verfolger Nummer ein, dem 1. FC Kaiserslautern. Und das wird alles andere als einfach auf dem Betzenberg. Der FCK ist seit zehn Spielen ungeschlagen, wartet seit 400 Spielminuten auf einen Gegentreffer und gewann die vergangenen fünf Heimspiele zu Null. Die Pfälzer würden mit enorm viel Selbstvertrauen und einem gefährlichen Umschaltspiel agieren, sagte Titz auf der Pressekonferenz zum Spiel.

Power-Offensive Magdeburg

Dennoch: Wenn ein Team das Abwehrbollwerk knacken kann, dann der FCM, der mit 53 Toren die beste Offensive der Liga stellt. Angeführt von Topscorer Baris Atik, der zwölf Zweitligaspiele für die "roten Teufel" bestritt, hat der FCM seit elf Spielen nicht verloren und konnte insgesamt 18 Siege in 25 Spielen feiern. Um das auch in Kaiserslautern zu bestätigen, wolle man den Gegner früh anlaufen und unter Druck setzen, um ihn vom eigenen Tor fernzuhalten, so Titz. Gelingt der Sieg hätte der FCM einen satten Puffer von 15 Punkten auf den FCK. Vom Aufstieg will Titz dennoch nicht sprechen. Das sei ein Thema, was in der Zukunft liegt. Bescheiden sagt er stattdessen: "Wenn wir drei Punkte holen, bin ich zufrieden."

Baris Atik hat FCK-Erfahrung und führt die FCM-Offensive mit 13 Toren an. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Hartmut Bösener

Titz freut sich auf "Freunde um Familie"

Nicht nur sportlich wird es ein reizvolles Spiel für den FCM-Trainer, auch privat gibt es Vorfreude. Und das liegt an der Herkunft des 50-Jährigen. Titz stammt aus Mannheim und freut sich vor Ort auf "Freunde und Familie". "Ich kenne da schon noch einige Leute", so Titz. Woher als Mannheimer die Sympathie zum FCK kommt? "Wenn man in der Region aufgewachsen ist und man kommt von da, dann war man als kleiner Junge schon auf dem Betzenberg und hat diese Atmosphäre aufsaugen können", erklärt Titz den Sachverhalt.

