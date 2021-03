Bildrechte: FSV Zwickau

FSV Verteidiger Jozo Stanic brachte in der Pressekonferenz vor dem Spiel noch einmal auf den Punkt, warum es in der Mannschaft gerade wieder so gut läuft: "Auch in der Phase, wo es nicht so gut lief, war es nicht so, dass die ganze Zeit schlechte Stimmung da war. Wir sind eine Mannschaft, in der jeder den anderen aufbaut. Und das sieht man auch auf dem Platz!". Dies sei auch der Hauptgrund, warum sich der 21-Jährige in Zwickau so fühlt. "Ich weiß, auch wenn es bei mir mal nicht so gut läuft, dass jemand da ist, der mich wieder aufbaut. Und anders herum ist das ganz genau so", schwärmte Stanic weiter. Nicht umsonst beendet Kapitän Johannes Brinkies die Ansprache vor dem Spiel immer mit: "Einer für alle und alle für einen!"