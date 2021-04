Fußball | 3. Liga Zwickau gastiert auf dem Betzenberg – Veränderte Vorzeichen im Nachholspiel

Nachholer 28. Spieltag

Trotz des jüngsten Dämpfers hält der FSV Zwickau in puncto Klassenerhalt weiter alle Zügel in der Hand. Gegen wiedererstarkte Kaiserslauterer soll am Mittwoch der nächste Schritt gelingen – auch um eine schwarze Serie zu beenden.