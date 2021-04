Auch personell sieht es weiter nicht so gut aus beim HFC. Insbesondere für Top-Stürmer Terrence Boyd, der zuletzt an einem Muskelfaserriss laborierte und nach einem Bericht der "Mitteldeutschen Zeitung" in Kaiserslautern höchstens von der Bank kommen dürfte. Trainer Florian Schnorrenberg sucht noch einen Ersatzmann für die Startelf. Ein Nackenschlag für die ohnehin schwächelnde Offensive der Hallenser, die in den letzten vier Spielen gerade einmal ein Tor erzielte.