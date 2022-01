In der Partie dürfte es zu einem pikanten Wiedersehen kommen, denn der FCK hatte sich in der vergangenen Woche die Dienste von Tor-Garant Terrence Boyd (39 Tore in 85 Drittligaspielen, dazu 17 Assists) gesichert. Nun könnte der einstige HFC-Torgarant ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein sein Debüt für die "Roten Teufel" geben. Auch für Elias Huth dürfte die Partie ein besonderer Kick werden, denn der neue Hallenser Stürmer, der ebenfalls in der vergangenen Woche nach Halle gewechselt war, kehrt an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Ob es für ihn und auch den zweiten Neuzugang, Joscha Wosz, für die Startelf reicht, wird sich wohl erst kurz vor dem Anpfiff entscheiden.

Elias Huth wechselte vor wenigen Tagen vom FCK an die Saale. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK