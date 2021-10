Achteinhalb Jahre schnürte Christian Beck die Töppen für den 1. FC Magdeburg, nachdem er Anfang 2013 von Germania Halberstadt zum damaligen Regionalligisten gewechselt war. Mit den Elbestädtern stieg "Beckus" 2015 erst in die 3. Liga und 2018 dann auch in die 2. Bundesliga auf, ein Jahr später ging es wieder zurück in die 3. Liga. Zum Ende der vergangenen Saison bekam der 33-Jährige mitgeteilt, dass sein Vertrag beim FCM nicht mehr verlängert. Im Sommer wechselte der gebürtige Erfurter zum Regionalliga-Vertreter BFC Dynamo - nach 282 Pflichtspielen und 122 Treffern für die "Blau-Weißen".