Immerhin kann Hoßmang gegen die "kleinen" Bayern personell aus dem Vollen schöpfen. Neben dem langzeitverletzten Leon Bell Bell fehlt nur Tobias Müller wegen seiner Roten Karte aus der Partie gegen Waldhof Mannheim. Auch Rückkehrer Florian Kath, der in Mannheim auf der Ersatzbank saß, dann aber nicht eingewechselt wurde, wird wieder im Kader sein. Der Offensivmann sei auf jeden Fall eine Option, da er gut trainiert habe, erklärte Hoßmang.



Insgesamt sei es eine gute Trainingswoche seiner Mannschaft mit guter Stimmung gewesen, "alle waren hochkonzentriert". Das sei es auch, was Hoßmang Mut mache - und die ersten 70 Minuten der Waldhof-Partie. "Wir sollten uns in Stresssituationen immer daran erinnern, was unser Plan ist", gab der Coach die Richtung für das Match gegen München II vor.