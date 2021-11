Kleine Unterschiede bei der Kondition

Auch konditionell gebe es keine Probleme, da es trotz der Quarantäne-Maßnahmen drei Gruppen beim FCM gab. Es gab Spieler, die trainieren konnten, welche, die sich in der Arbeitsquarantäne bewegen durften und die, mit positiven Test aber ohne Symptome zu Hause bleiben mussten. "Es wird kleine Unterschiede geben, aber die meisten präsentieren sich in einem guten Zustand."

Besonders in den ersten Trainingstagen sei daher in der Belastungssteuerung sehr darauf geachtet worden, die Spieler nicht zu überfordern. Dennoch könne man in der Vorbereitung nicht nur in Kleingruppen trainieren. FCM-Coach Christian Titz während einer Pressekonferenz. Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

Titz warnt vor konsequenten Braunschweigern

Mit Braunschweig kommt daher auch nicht gerade der beste Gegner für einen Wiedereinstieg ins Spielgeschehen. "Sie haben in den letzten Wochen sehr gut gepunktet. Sie sind physisch sehr stark und spielen einen sehr konsequenten Fußball in der Zweikampfführung und wie sie den Gegner anlaufen. Sie sind mit ihrem schnellen Umschaltspiel sehr gefährlich und haben eine gute Qualität in den Standards. Sie stehen zurecht auf dem Tabellenplatz. Wir sind vorgewarnt", so Titz zum Gegner.

2G-Regelung im Stadion

Wie der FCM mitteilte sind insgesamt 17.300 Karten für das Spiel abgesetzt worden. 2.000 davon gingen ins Nachbarbundesland. Ob aber letztlich so viele Fans kommen werden, ist ungewiss. Denn am Mittwoch (24.11.2021) hatte das Gesundheitsamt eine 2G-Regelung für den Stadionbesuch angeordnet. Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene erhalten also keinen Zutritt. Wie viele Zuschauer das betrifft, konnten die Verantwortlichen noch nicht sagen. Aktuell würden die Anfragen zu Ticketrückgaben noch gesammelt.