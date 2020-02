Magdeburgs Tobias Müller fehlt gegen Jena. Bildrechte: imago images / Jan Huebner

Wollitz versuchte auf der Pressekonferenz vorm Spiel am Donnerstag dennoch das Positive aus dem Remis in München zu ziehen. "Wenn man in der Lage ist, sich gegen eine so formstarke Mannschaft wie München so viele Chancen zu erarbeiten, gibt das Selbstvertrauen", erklärte der frühere Cottbuser Coach.



Mittelfeldmann Rico Preißinger kündigte für die Partie gegen Jena an: "Wir wollen ans Leistungsmaximum kommen und endlich den ersten Dreier des Jahres holen."



Bis auf den gelbgesperrten Tobias Müller werden gegen den FCC alle Magdeburger dabei sein, auch der zuletzt angeschlagene Dominik Ernst hat unter der Woche wieder das Training aufgenommen.