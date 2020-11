Fußball | 3. Liga Magdeburg will gegen Rostock "Jetzt-erst-recht-Gefühl" zeigen

12. Spieltag

Am Sonntag kassierte der 1. FC Magdeburg eine mehr als unglückliche Pleite in Ingolstadt. Im Ostduell gegen Hansa Rostock am Mittwoch (19 Uhr, live im "SpiO"-Ticker) will das Hoßmang-Team nun aus dieser Niederlage ordentlich Kraft ziehen.