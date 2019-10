Fußball | 3. Liga Für 90 Minuten ruht die Freundschaft

12. Spieltag

Die Spannung steigt: Am Sonnabend treffen der 1. FC Magdeburg und der FC Hansa Rostock im 60. Duell aufeinander. FCM-Trainer Stefan Krämer und FCH-Coach Jens Härtel erwarten in der MDCC-Arena ein hochemotionales Derby. Für die "Zaungäste" hält der MDR einen Service bereit und überträgt die Partie ab 14 Uhr live im TV sowie per Livestream.