Daher müssen gegen Saarbrücken eigentlich mal wieder drei Punkte her. Wobei dies wieder ein Spagat werden könnte, wie Hoßmang erklärt: "Wir waren gegen Lübeck sehr stabil und haben trotzdem zwei Elfmeter zugelassen, die unnötig waren." Diese Stabilität soll sein Team gegen den FCS auch zeigen, dazu soll es aber nun "brutaler und gieriger" werden, um den Ball am Ende über die Linie zu bringen

Dafür hat der Übungsleiter wohl alle Nicht-Langzeitverletzten an Bord. Dominik Ernst klagte nach dem Lübeck-Spiel zwar über einen steifen Hals, sollte aber bis Mittwochabend wieder fit sein. Auch bei der Fitness seiner Jungs hat Hoßmang in Anbetracht der englischen Woche keine Sorgen: "Wir sind nochmal in der Lage, volle Kanne zu gehen."



Das wird wohl auch nötig sein, denn der Gast aus dem Saarland spielt als Aufsteiger bisher eine starke Serie und steht mit 25 Punkten auf Rang zwei. "Saarbrücken hat als Aufsteiger die Euphorie mitgenommen", erklärte Hoßmang. Ihm gefällt besonders die gute Offensive um die beiden Sechs-Tore-Männer Sebastian Jacob und Nicklas Shipnoski. "Die kommen her und wollen uns stressen", weiß Hoßmang. Es dürfte also ein interessantes Duell werden.