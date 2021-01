Zum kommenden Gegner erklärte der Coach, dass Saarbrücken als Aufsteiger sehr gut in die Runde gestartet sei, weil man die Euphorie mitgenommen habe. Zuletzt blieben die Saarländer allerdings sieben Mal ohne Dreier, beim SV Meppen gab es zum Auftakt in diesem Jahr ein 0:1. "Aber man hat gegen Meppen gesehen, dass sie sehr gut umschalten können", betonte Hoßmang. Sein Team müsse sich gegen den FCS durchsetzen wollen, "das Wollen ist entscheidend", so Hoßmang.



Bei den drei Neuzugängen im Winter muss es übrigens nicht bleiben, wie Sportdirektor Otmar Schork in einem Interview auf dem Youtube-Kanal des FCM erläuterte. Ein Spieler für die Außenbahn könnte durchaus noch kommen. Mehr dazu wird Schork eventuell im "SpiO"-Talk kurz vor dem Duell mit Saarbrücken am Dienstag ab 18.05 Uhr äußern.