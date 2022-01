Es wird ein absolutes Spitzenduell, wenn Magdeburg und Saarbrücken am Sonnabend gegeneinander spielen. Die Elbestädter verloren in der Liga zuletzt Ende Oktober (0:1 bei Viktoria Köln) und ziehen an der Tabellenspitze der 3. Liga unbeirrt ihre Kreise. Elf Punkte beträgt vor dem 24. Spieltag bereits der Vorsprung auf Rang zwei - auf dem ausgerechnet der Gegner aus dem Saarland steht. Mit einem Sieg im direkten Duell könnte der FCM also schon bis auf 14 Zähler davon ziehen.



Aber auch der FCS ist gut drauf und gewann seine vergangenen beiden Partien (4:3 in Duisburg und 2:0 gegen Dortmund II). Ihre Klasse zeigte die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat auch im Hinspiel, als sie beim 2:1 den Magdeburgern den Schneid abkaufte und die erste Saisonniederlage beibrachte. Für das Topspiel wurden schon 13.600 Tickets verkauft, 170 davon an FCS-Fans.