Am Sonnabend geht es für die Magdeburger dann wieder um drei Punkte und auch dazu äußerte sich Schork auf der Pressekonferenz zu seiner Vertragsverlängerung. Gegen Viktoria Köln sollte mal wieder ein Sieg her, da mit der Türkgücü-Pleite eingerechnet der FCM schon seit vier Spielen ohne Dreier. Der neue Geschäftsführer behält aber die Ruhe und betont, dass solche Serien ganz normal in einer langen Saison sind. "Auch der FC Bayern hat mal eine Delle", sagt Schork mit Blick auf den Spitzenreiter der Bundesliga. Man wissen um die Schwächen, wie etwa die Anfälligkeit bei Standards derzeit, meinte Schork, aber die Inhalte seien nach wie vor vorhanden.