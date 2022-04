Doch auch das sportliche Geschehen am Sonntag bewertete Titz: "Es geht an keinem vorbei, dass wir am Sonntag mit einem Heimsieg unsere Saison vorzeitig krönen können. Das wissen wir", sagte der 51-Jährige. Der Coach warnte sein Team aber davor, bereits vorzeitig in Feierstimmung zu kommen – auch, wenn er seiner Mannschaft am Samstag (23.04.2022) einen gemeinsamen Ausflug zum Pferderennen genehmigte. "Der Fokus soll auf das Spiel gehen."