Einer der schon beim Triumph 2012 dabei war, ist Toni Lindenhahn. Der gebürtige Hallenser steht seit 2008 bei den Hallensern unter Vertrag und hat seitdem fast 300 Pflichtspiele für die Saalestädter absolviert. "Natürlich sind das schöne Erinnerungen, wenn man in einem Derby gewinnt", erzählte Lindenhahn am Donnerstag (17.09.2020) im "SpiO"-Talk. Nicht so gute Gedanken hat der 29-Jährige an das bisher letzte Derby, da er sich dort um den verdienten Sieg betrogen sieht: "Vor dem Magdeburger Tor gab es ein klares Foul an Sebastian Mai."