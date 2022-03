Auf den ersten Blick um gar nicht so viel. Zumindest, wenn man auf die Tabelle schaut. Magdeburg strebt scheinbar unbeeindruckt dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga entgegen. Aktuell hat man komfortable 16 Punkten Vorsprung auf Rang drei. Und auch der HFC hat sich unter dem neuen Trainer André Meyer sehr verbessert. Nach dem 4:1 am Mittwoch gegen Aufsteiger Viktoria Berlin beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone zehn Punkte.