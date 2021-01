Auch wenn der 1. FCM in den letzten vier Spielen nicht als Verlierer vom Platz gegangen ist, hat sich an der Tabellensituation nichts geändert. Die Elf von Cheftrainer Thomas Hoßmang ist nach wie vor Liga-Schlusslicht. Die Schwachstelle Offensive, mit nur 13 Toren in 17 Spielen, hat man erkannt und in der Winterpause nachgelegt.

Mit Saliou Sané und Baris Atik sind zwei Spieler neu im Team, die ihre Stärken in der Offensive haben. Möglich, dass beide am Samstag (09.01., 14 Uhr) gegen den KFC Uerdingen bereits auf dem Spielbogen stehen. Sie könnten gegen das Team von Ex-FCM-Trainer Stefan Krämer "Optionen sein", so Hoßmang auf der Pressekonferenz zum Spiel. Eine Entscheidung darüber will er aber erst nach dem Abschlusstraining am Freitag fällen.