Man merkte Christian Titz die Erleichterung durchaus an. "Ich freue mich, bald nach Hause zu meiner Familie fahren und Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern verbringen zu können", sagte der Trainer des 1. FC Magdeburg am Freitag im Talk bei "Sport im Osten". Nachdem seine Mannschaft am Mittwoch durch einen 3:0-Sieg beim 1.FC Saarbrücken vorzeitig den Klassenerhalt gesichert hatte, kann Titz nun etwas durchatmen - und anfangen, die Zukunft zu planen, zumindest im privaten Rahmen. Auch wenn das aufgrund der Corona-Situation nicht ganz so einfach ist: "Wir wissen noch nicht, was wir machen können. Das werden wir kurzfristig entscheiden."