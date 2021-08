Fußball | 3. Liga FCM trifft auf Duisburger mit viel Selbstvertrauen

Hauptinhalt

4. Spieltag

Am Sonnabend (14 Uhr, Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) will der 1. FC Magdeburg gegen den MSV Duisburg den ersten Heimsieg der Saison holen. Allerdings konnte der MSV durch seinen Erfolg in Osnabrück am Mittwoch Selbstvertrauen tanken - und wird wohl rotieren.