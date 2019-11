Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft und so verwundert es nicht, dass der Blick des FCM, trotz aller Freude über den Derbysieg gegen Halle , wieder nach vorn geht. Das ist auch nötig, denn mit der U23-Mannschaft des FC Bayern München wartet am Sonntag ein schwerer Auswärtsbrocken auf die Elf von FCM-Trainer Stefan Krämer.

Bayern II befindet sich aktuell zwar mitten in einer Negativserie und wartet seit drei Spielen auf einen Sieg, doch am Sonntag könnte es namhafte Unterstützung aus dem Profikader der "großen" Bayern geben. So könnte beispielsweise Mittelfeldspieler Michael Cuisance bei den Münchnern zum Einsatz kommen.

Neben einem Ausblick auf das Spiel in München hat der 1. FC Magdeburg am Freitag auch eine Personalentscheidung verkündet. So wurde der Vertrag von Sportchef Maik Franz vorzeitig bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Für Franz scheint die Perspektive ausschlaggebend für diesen Schritt zu sein. "Der 1. FC Magdeburg steht für kontinuierliche Weiterentwicklung, deshalb bin ich froh, diesen Weg weiterhin mit dem Verein zu gehen, um schnellstmöglich unser gemeinsames Ziel zu erreichen", so Franz. Das Ziel des 38-Jährigen, der seit Mai 2018 als Sportlicher Leiter fungiert, ist, dass Magdeburg binnen drei Jahren in die 2. Bundesliga aufsteigt.