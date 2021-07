"Ich freue mich sehr darauf und alle in der Mannschaft ebenso", betonte Titz bei der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag (29.07.2021). "Für mich persönlich und die Spieler, die es noch nicht erlebt haben, ist es das Gefühl: Jetzt lernen wir Magdeburg kennen. Mit den ganzen Menschen, die den Club unterstützen." Für den Übungsleiter ergibt sich aus der erwarteten Kulisse nur das Luxusproblem, dass seine Ansagen nicht mehr so gut zu den Kickern durchdringen. Aber auch darauf wird sich der erfahrene Coach einstellen, zum Teil will er dies mit Handzeichen kompensieren.