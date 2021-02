Jetzt stand dem gebürtigen Mannheimer vor dem nächsten Duell mit dem SC Verl immerhin schon eine ganze Trainingswoche zur Verfügung - und mit André Kilian seit Mittwoch auch ein alter Bekannter als Co-Trainer . Mit dem 33-Jährigen arbeitete Titz bereits beim Hamburger SV und bei Rot-Weiß Essen zusammen. Der Kollege sei wichtig, da er weiß, was Titz inhaltlich wolle und ihm so gleich weiterhelfen könne", erklärte der Cheftrainer am Freitag (19.02.2021) bei der Spieltags-Pressekonferenz.

Im Hinspiel unterlag der FCM in Verl 1:3. Bildrechte: imago images/Noah Wedel

Dort ging Titz auch auf den kommenden Gegner ein. "Mit Janjic und Yildirim haben sie zwei Spieler im Offensivbereich, die über eine große Qualität verfügen", erläuterte der 49-Jährige. Dabei imponiere ihm, wie die Mannschaft versucht, von hinten aufzubauen und wirklich Fußball zu spielen. "Der SC Verl ist ein starker Gegner, der noch Chancen hat aufzusteigen, aber so könnte es auch eine interessante Partie werden, da Verl selber Fußball spielen möchte", meinte der Coach. Sein Team solle seinen Beitrag dazu ebenfalls leisten, was auch immer wahrscheinlicher werde, je länger man zusammen trainiere.



Außerdem kehren auch einige Akteure in den Magdeburger Kader zurück. Thore Jacobsen hat seine Gelb-Sperre abgesessen und dürfte eine Option im defensiven Mittelfeld sein. Titz mag an ihm, dass er " physische Zweikampfstärke mitbringt", wie er sagte. Florian Kath hat zudem seine langwierige Verletzung überstanden und könnte den angeschlagenen Dominik Ernst (Muskelfaserriss) auf der rechten Außenbahn ersetzen. Und schließlich ist auch Neuzugang Baris Atik fit und könnte endlich sein Debüt für den FCM geben. "Es ist sehr positiv, dass wir so Optionen haben, um im Spiel suf bestimmte Situationen reagieren zu können", sagte Titz.